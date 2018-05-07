Makine İmalatçıları Birliğinden Toçoğlu'na Ziyaret

Sakarya Makine İmalatçıları Birliği Başkanı Günay Güneş ve yönetimi Başkan Zeki Toçoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Makine İmalatçıları Birliği Başkanı Günay Güneş ve yönetimi ile bir araya geldi. Ziyarette konuşma yapan SAMİB Başkanı Günay Güneş, "SAMİB olarak 5. Olağan Genel Kurulumuzu gerçekleştirdik. Yeni yönetimimizi belirledik. Şimdi Karasu'da inşa edilecek yerli ve milli savunma sanayide üretime destek konusunda çalışmalar gerçekleştireceğiz. SAMİB olarak bizde kendimizi yenileyerek, güçlü projeler üreteceğiz. Bu konuda bazı çalışmalar yapıyoruz. Kamuoyuyla da paylaşacağız. Ülkemiz için bu çok önemli projede yer almak bizler için de gurur verici olacaktır. Bu sayede sanayimizi de güçlendireceğiz. Bu gelişmeler Sakarya sanayisi için de çok önemli gelişmelerdir" dedi.

Nazik ziyaretleri dolayısıyla SAMİB Başkanı Günay Güneş ve yönetimine teşekkür ederek konuşmalarına başlayan Başkan Toçoğlu, "5. Olağan Genel Kurulunuzun ardından çalışmalarını sürdüren SAMİB Başkanı Günay Güneş ve yönetimini kutluyorum. SAMİB oluşturduğu enerjiyle şehrimiz sanayisine önemli katkılar sunuyor. Şehrimiz sanayisi de nitelikli bir şekilde gelişimini sürdürüyor. Karasu bölgemizde de Savunma Sanayi için yerli ve milli bir yatırım yapılacak. Makine İmalatçılarımızın da savunma sanayine katkı sunacak projeleri hayata geçirmesi önem kazanacaktır. Bizlerde Büyükşehir Belediyesi olarak savunma sanayi için desteğe hazırız" diye konuştu. - SAKARYA