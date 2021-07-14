MAKİNE İLE FASULYE HASADI, TASARRUF SAĞLIYOR
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MAKİNE İLE FASULYE HASADI, TASARRUF SAĞLIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'nın Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde makine ile hasadı yapılan fasulyeler ile, zamandan tasarruf sağlanıyor.

BURSA'nın Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde makine ile hasadı yapılan fasulyeler ile, zamandan tasarruf sağlanıyor. Yenişehir ilçesinde, fasulye hasadı başladı. S.S. Yenişehir Çeltikçi Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Müdürü Remzi Aşan, makine ile günde 150 ton civarında hasat yaptıklarını dile getirdi. Makine yardımıyla yapılan hasadın faydalı olduğuna değinen Aşan, '150 kadın işçinin yaptığı işi yapmakta, köylümüze işçilikten tasarruf olarak yaklaşık 150 bin lira gibi bir tasarruf yapmakta. Arazinin verimize göre yaklaşık olarak bir buçuk saatte bir kamyon doluyor, bir kamyon ise yaklaşık 15 ile 18 ton arasında geliyor. Burada biçilen fasulye 1 saat içerisinde donuk gıdaya, sanayinin eline ulaşmış oluyor. Tamamen dalından, tarladan taze olarak toplanan fasulye 1 saat sonra fabrikanın deposunda taze bir şekilde ulaşmış oluyor. Makineli hasat hem ürünün tazeliğini muhafaza etmiş oluyor, hem de maliyeti yüzde 90 civarında düşürüyor. Makineli hasatta her türlü tohumu ektirmiyoruz, daha önce denenmiş ve makineli hasada uygun tohumlar kullanıyoruz. Burada en büyük etken köylünün pazarlama noktasındaki sıkıntıyı biz üstlenerek aşmış durumda olmamız' diye konuştu.

MAKİNE İLE FASULYE HASADI, TASARRUF SAĞLIYOR
MAKİNE İLE FASULYE HASADI, TASARRUF SAĞLIYOR
MAKİNE İLE FASULYE HASADI, TASARRUF SAĞLIYOR
MAKİNE İLE FASULYE HASADI, TASARRUF SAĞLIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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