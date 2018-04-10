Makine İkmal Tesisleri Taşınıyor
Sivas Belediyesi araçlarının bakım onarım çalışmalarının yapıldığı makine ikmal tesisleri Organize Sanayi Bölgesindeki yeni yerine taşınıyor.
Sivas Belediyesi araçlarının bakım onarım çalışmalarının yapıldığı makine ikmal tesisleri Organize Sanayi Bölgesindeki yeni yerine taşınıyor.
Taşınma işlemlerine başlanan tesisi ziyaret eden Belediye Başkanı Sami Aydın, çalışmalar hakkında Belediye Başkan Yardımcısı Mahir Kuzucu ve birim amirlerinden bilgi aldı.
Yeni yapılan tesisleri de inceleyen Aydın, taşınma işleminin kısa sürede bitirileceğini söyledi.