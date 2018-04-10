Makine İkmal Tesisi Taşınıyor

Sivas Belediyesi'ne ait araçların bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığı Makine İkmal Tesisleri yeni yerine taşınacak.

Belediye araçlarının bakım onarım çalışmalarının yapılması amacıyla 1960'lı yıllarda Kılavuz Mahallesinde kurulan Makine İkmal Tesisleri hem şehir içerisinde kalması hem de teknolojik donanımdan yoksun olması sebebiyle Organize Sanayi Bölgesindeki yeni yerine taşınıyor. Taşınma işlemlerine başlanan tesis günümüz ihtiyaçlarına cevap veren bir konuma kavuşacak. Belediye Başkanı Sami Aydın da eski tesisleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Başkan Aydın yapılan çalışmalar hakkında Belediye Başkan Yardımcısı Mahir Kuzucu ve ilgili birim amirlerinden bilgi aldı.

Yeni tesisleri de inceleyen Başkan Aydın, kısa süre içerisinde taşınma işlemlerinin tamamlanması talimatını verdi. - SİVAS