Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'ne Ziyaretler

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Mehmet Nebi Kaya, İl Özel İdaresi ek binasında bulunan Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünü ziyaret etti.

Özel İdareden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaya, ziyaretinde Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü Sami Tokmak'tan atölye içerisinde bakımı devam eden araçlar hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından çalışanlarla bir süre sohbet eden Kaya, Yol Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne geçerek çalışanlarla buluştu.

Kaya, yol ve ulaşım hizmetlerinin yıl içerisinde yaptığı çalışmalara değinerek, "Yaklaşmakta olan kış sezonunda saha personelimiz özveri ve sorumluluk bilinci içerisinde olacak. Sivas İl Özel İdaresi çalışmalara ara vermeden devam edecek ve sahip olduğu tecrübe ile önüne çıkabilecek engelleri kolayca aşabilecek. Bu güne kadar gösterdiği başarılar, bundan sonraki çalışmaların bir yansıması." ifadesini kullandı.

Ziyarette Genel Sekreter Yardımcım Mevlut Soysal, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü İsmail Güner ve Yol-İş 2 nolu Şube Başkanı Eyüp Baran, birim müdürleri de hazır bulundu.