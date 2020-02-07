Makine ihracatında birim değer 5.7 dolara yükseldi
Makine sektörünün 2019 yılında dış ticaret açığını 5 milyar dolar düşürmeyi başardığını dile getiren MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, sektörün kilogram başına ihracat birim fiyatının 5.7 dolara yükseldiğini söyledi.
07.02.2020 08:29 | Son Güncelleme: 07.02.2020 08:29
Makine sektörünün 2019 yılında dış ticaret açığını 5 milyar dolar düşürmeyi başardığını dile getiren MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, sektörün kilogram başına ihracat birim fiyatının 5.7 dolara yükseldiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com