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Makine ihracatında birim değer 5.7 dolara yükseldi

Makine sektörünün 2019 yılında dış ticaret açığını 5 milyar dolar düşürmeyi başardığını dile getiren MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, sektörün kilogram başına ihracat birim fiyatının 5.7 dolara yükseldiğini söyledi.

07.02.2020 08:29 | Son Güncelleme: 07.02.2020 08:29
Makine ihracatında birim değer 5.7 dolara yükseldi

Makine sektörünün 2019 yılında dış ticaret açığını 5 milyar dolar düşürmeyi başardığını dile getiren MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, sektörün kilogram başına ihracat birim fiyatının 5.7 dolara yükseldiğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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