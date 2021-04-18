Makine ihracatı ilk çeyrekte 5,4 milyar dolara ulaştı
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Makine ihracatı ilk çeyrekte 5,4 milyar dolara ulaştı

Makine ihracatı ilk çeyrekte 5,4 milyar dolara ulaştı
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Türkiye'nin ilk çeyrek sonunda serbest bölgeler dahil makine ihracatının 5,4 milyar dolar olduğunu belirterek, "İlk çeyrekte Avrupa Birliğine (AB) yağmur gibi Türk makinesi yağdı.

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Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Türkiye'nin ilk çeyrek sonunda serbest bölgeler dahil makine ihracatının 5,4 milyar dolar olduğunu belirterek, "İlk çeyrekte Avrupa Birliğine (AB) yağmur gibi Türk makinesi yağdı." ifadesini kullandı.

Karavelioğlu, yazılı açıklamada, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre makine ihracatındaki artışın yüzde 15 olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin ilk çeyrek sonunda serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatının 5,4 milyar dolar olduğuna dikkati çeken Karavelioğlu, "İlk çeyrekte AB'ye yağmur gibi Türk makinesi yağdı. Birçok ülkede sınai üretimin düşük seviyelerde seyretmesine rağmen, Avrupalı imalatçılar ellerine geçen her fırsatta Türk makinesi aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Karavelioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları dolayısıyla üretimde yüzde 14'e yakın gerileme yaşayan Avrupa ülkelerinin, Türkiye'den makine alımında hız kesmediğini vurgulayarak, Türkiye'nin AB geneline makine ihracatının yüzde 22'ye yükseldiğini belirtti.

ABD'ye yapılan makine ihracatının da pozitife döndüğünü aktaran Karavelioğlu, dünya genelinde yeniden kapanma önlemlerinin konuşulduğu bu dönemde, imalatını aksatmayan rekabetçi sektörler için fırsatların sürdüğünün altını çizdi.

Karavelioğlu, fırsatları iyi değerlendirerek olağanüstü performans ortaya koyduklarını, bu yılı "sıçrama yılı"na dönüştürmek istediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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