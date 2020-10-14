Makine ihracatı ilk 9 ayda 11,9 milyar dolar oldu

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) yılın ilk 9 ayında, makine ihracatının 11,9 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) yılın ilk 9 ayında, makine ihracatının 11,9 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 düşen sektör, eylül ayı özelinde 2019 performansını yüzde 5,7 artırdı.

Eylülde aylık ihracatını 1,6 milyar doların üzerine taşımayı başaran makine sektörü, yılın 9 ayında ihracattaki gerileme oranını tek haneye indirdi.9 ay sonunda ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9'un altında düşen makine sektörünün toplam ihracatı 11,9 milyar dolar oldu.

Ana pazarlardan Almanya, ABD, İngiltere ve İtalya'daki kayıplarını telafi etmeye başlayan sektörün Rusya'ya ihracatındaki artış yüzde 17'yi geçti.

"Gelişmiş ülkeler daha çok stok tutmayı tercih ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, pandemi döneminde ikinci kez performans artışı olduğunu belirtti.

Karavelioğlu, "Makine sanayisi gelişmiş ülkelerde yüzde 18,5, Çin hariç gelişen ülkelerde ise yüzde 39,2 daraldığı ikinci çeyrekte Türk makine sanayisinin daralma oranı sadece yüzde 12 oldu. Gerek gelişmiş ülkeler gerekse Çin hariç gelişen ülkeler arasında, makine sanayii genel imalat sanayiinin altında daralan nadir ülkelerden biri Türkiye'ydi." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iyimser senaryoların uzağında kalınsa da küresel sanayi üretiminde özellikle temmuz ayından itibaren hızlı bir toparlanmanın olduğuna ve sanayi malı ihraç fiyatlarındaki düşüşün korkulandan daha sınırlı kaldığını belirten Karavelioğlu şunları kaydetti:

"Bu toparlanma biraz da pandemi ile ilgili endişelerden kaynaklanıyor ve gelişmiş ülkeler, üretimleri hala devam ederken daha çok stok tutmayı tercih ediyor. Dünya, güncel tahminlere göre yıl sonunda yüzde 4 ila 6 arasında bir oranda küçülecek, belirsizliklerin etkisinde makine imalatçıları zorlu bir kış geçirecek. Biz bu yılın ilk 9 ayında makine ihracatında Kuzey Amerika ve Doğu Asya'da yüzde 20'nin de üzerine çıkan ihracat kaybı yaşadık.

AB ülkelerine ihracatımızdaki düşüşü ise bu seviyelerin altında tutmayı başardık. Bu durum salgının etkilerini daha aza indirmemizi sağladı çünkü AB yüzde 52,1 payıyla makine ihracatımızda en büyük katkıyı sağlıyor. Fakat AB'nin yeniden kapanma ihtimali de makine sektörü için yakın gelecekteki en büyük risk olarak beliriyor."

Özellikle Fransa, İspanya ve Çek Cumhuriyeti gibi imalat gücü yüksek ülkelerde, salgın karşısındaki yetersizliklerin riskleri artırdığını kaydeden Karavelioğlu, Çin'in adil rekabete zarar veren politikası ile tüm makine imalatçılarını sıkıntıya soktuğunu belirtti.

Karavelioğlu, "Ülkesine girmek isteyen Batılı firmalara büyük kısıtlamalar getiren Çin'in kendi imalatçılarına verdiği desteklerle uluslararası ihaleleri doğrudan etkilemesine karşı tedbir alınması gerektiği, Avrupa Birliği'nde hakim görüş haline geldi. Çin'in rekabette kural tanımazlığı sadece AB'nin değil, bütün dünyanın en öncelikli konularından biri oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız