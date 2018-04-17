Makine İhracatçıları Birliği Yeni Başkanını Seçti

Makine İhracatçıları Birliği'nin (MAİB) yeni başkanı Kutlu Karavelioğlu oldu.

MAİB'den yapılan açıklamaya göre, MAİB'in Seçimli Olağan Genel Kurulu, 14 Nisan'da Ankara'da yapıldı. Genel Kurul'da, Başkan Yardımcısı Kutlu Karavelioğlu başkanlığa seçilirken, yarısı yenilenen yönetim kurulu da kan tazeledi.

Kutlu Karavelioğlu, 12 yıldır MAİB'in başkanı olan Adnan Dalgakıran'dan görevi devraldı.

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, yaptığı değerlendirmede, Türk makine sanayinin, sektörel örgütlenmeye verdiği önemle büyük bir dayanışma sergilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"22 alt sektörünün tamamı derneklerini kurmuş, bir araya gelerek oluşturdukları ihracatçı birliğimizin ve federasyonumuzun çatısı altında yurt içinde ve yurt dışında etkin lobi gücüne sahip olmuşlardır. Uluslararası tepe kuruluşların hemen tamamında bayrağımız dalgalanmaktadır, önemli kısmının yönetiminde temsilcilerimiz görev yapmaktadır. Giderek pekişen ortak kültürümüz, bu ülkenin geleceği için duyduğumuz büyük sorumluluğu karşı konulamaz bir vazifeye dönüştürmektedir. Bizim dünyamızın örgütlerinde firmaların ve bireylerin değil, ülkenin ve sektörün menfaatleri konuşulur. Bütün seçimlerimizde olduğu gibi bugün de, yıllarca kendi alt sektörleri için görev yapmış, bu kültürü massetmiş arkadaşlarımızla emaneti devir alıyoruz. Çalışmalarımız, aramıza yeni dahil olmuş asil ve yedek üyelerimizin de tecrübe ve katkılarıyla hızlanarak devam edecek ve ihracatımız yepyeni rekorlara koşacaktır."

MAİB Başkanlığı'nı devreden Adnan Dalgakıran da birlikte 12 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevini, sektörü iyi bilen bir yönetime devretmekten müsterih ve mutlu olduğunu bildirdi.