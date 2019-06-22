Makine halısı üretiminin merkezi Gaziantep halının modasına da talip

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği ile Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu iş birliğiyle yürütülen 6. Makine Halısı Tasarım Yarışma'sına tasarımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Tasarımcıların eserlerinin ilk değerlendirmesinin yapıldığını ifade eden GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, "Makine halısı üretiminin başkenti Gaziantep aynı zamanda tasarım ve modanın da başkenti olacak" dedi.

Altıncısını düzenlenen Makine Halısı Tasarım Yarışması'nın sektöre yeni bir soluk kazandıracağını ifade eden GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'de halı sektörü sağladığı istihdam imkanları, üretim sürecinde ortaya çıkardığı katma değer ve ihracattaki önemli payı sebebiyle önemli bir imalat koludur. 2017 yıl sonu verilerine göre dünyadaki halı ihracatının yüzde 14'ü, makine halısı ihracatının yüzde 39'u ve suni sentetik liflerden makine halısı ihracatının yüzde 67'sini Türkiye gerçekleştirmektedir. Gaziantep son yıllarda yaptığı önemli yatırımlar ve kapasite artırımı ile makine halısı üretiminde ve ticaretinde dünya çapındaki merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bölgemizde sektörün dinamik yapısı içerisinde aktif olarak makine halısı üretimi yapan yaklaşık 170 firma ve 700'ün üzerinde Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği üyesi ihracatçı bulunmaktadır. Sektörde doğrudan ve dolaylı istihdam edilenlerin sayısı 50 bin kişiye yaklaşmaktadır. Türkiye'den yapılan makine halısının yüzde 85'inin yoğunlaştığı Gaziantep'te makine halısı sektörü katma değeri yüksek, özgün ve kaliteli ürünler üretmeyi ve bu ürünleri rekabetçi fiyatlarla satmayı amaçlamaktadır. Yeni ve özgün desenlerin oluşturulması, müşterilerin beğeni ve tercihlerine doğru ve zamanında cevap verilebilmesi, uluslararası rekabette çok büyük önem arz etmektedir. Sektörün önemli ihtiyaçlarından biri olan halı desen tasarımı ve uygulaması alanında insan kaynağı kapasitesini yükseltmek ve yeni istihdam edilecek tasarımcıların yetiştirilmesini sağlamak amacıyla Birliğimiz tarafından farklı çalışmalar yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

"Halıda modanın merkezi olma yolunda önemli bir adım"

Tasarım yarışmasının temel amaçları hakkında da bilgiler veren GAHİB Başkanı Kaplan, "Ulusal ve uluslararası pazara sunulabilecek makine halıcılığı sektöründe moda oluşturabilecek özgün tasarımların ortaya çıkarılması, tasarımcı adaylarının özgür düşünce ve sanatsal becerilerini üretim alanına aktarmalarına yardımcı olunması, tasarım kültürünün gelişmesi ve tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olunması, üniversite-sanayi işbirliğine katkıda bulunulması, sanatçı-tasarımcıların katkıları ile üretimde kalitenin artmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Yeni tasarımlar firmaların rekabet gücünü arttırır"

Desen tasarım yarışması sonucu yeni tasarımcıların sektöre girişinin sağlanmasını da önemsediklerini ifade eden Kaplan, "Makine halısı sektörü katma değeri yüksek, özgün ve kaliteli ürünler üretmeyi ve uluslararası rekabet gücünü sürdürmeyi hedeflemektedir. Firmalarımızın sahip olduğu uluslararası rekabet avantajlarını koruyabilmeleri açısından yeni ve özgün koleksiyonların oluşturulması, müşterilerin beğeni ve tercihlerine doğru ve zamanında cevap verilebilmesi, büyük önem arz etmektedir" şeklinde konuştu.

GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okuluyla birlikte gerçekleştirilen yarışmada akademisyenlerin de önemli görevler üstlendiğini ifade eden Kaplan, "GAÜN Rektörü Ali Gür ve Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz başta olmak üzere bizlere destek veren bütün akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Bu ortak başarıda emeği geçenleri kutluyorum. İnanıyorum ki ortaya güzel sonuçlar çıkacak ve yeni tasarımcıları sektöre kazandıracağız" diye konuştu.

Eserlerin ön incelemesi yapıldı

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu işbirliğinde yürütülen 6. Makine Halısı Tasarım Yarışması kapsamında başvuru kabulü 14 Haziran 2019 tarihinde tamamlanarak ilk değerlendirmeler jüri tarafından yapıldı. Yarışma kapsamında teslim alınan 130 farklı tasarım Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği ve Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu temsilcileri tarafından yarışma şartnamesine uygunluk açısından ön değerlendirmeye tabi tutuldu.

Yapılan incelemeler sonucunda fiziki başvuruları tam olan 130 adet başvurudan 4 tanesi yarışma şartnamesi hükümlerine uygun olmadığından oy birliği ile yarışma dışı tutularak 126 adet geçerli başvurunun ise birinci jüri değerlendirmesi aşamasına alınması uygun bulundu. Yarışma kapsamında birinci jüri değerlendirmesi ön inceleme aşamasında uygun bulunan eserler 28 Haziran 2019 Cuma günü jüri değerlendirmesine tabi tutulacaklar ve dereceye giren 20 asıl ve 5 yedek yarışmacı, http://tasarlayindokuyalim.com internet sitesinde ilan edileceği açıklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA