Makine-Ekipman Satılacaktır 28 Temmuz 2021

TEKNİK İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Erzurum Et Kombinası Müdürlüğünde bulunan Poşet Konserve Dolum-Kapama ve Konveyör Hattı makine ve ekipmanları Kurumumuz e-ihale yöntemi ile açık artırma ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortam üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin

a) Adı: ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Teknik İşler Daire Başkanlığı

b) Adresi: İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/B 06530 Yüzüncüyıl ÇANKAYA/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası: 3122843670 -1552/ 1570 - 3122863702

ç) İhale dokümanının görülebileceği yer: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Teknik İşler Daire Başkanlığından alınacak e-şifreyle Kurumun e-ihale sisteminden online olarak indirilecektir.

2-İhale konusu mal satılması

a) Adı, Niteliği, türü ve miktarı: Bir adet Poşet Konserve Dolum-Kapama ve Konveyör Hattı makine ve ekipmanları de montajı ve satılması işleridir.

Ayrıntılı bilgiye Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Teknik İşler Daire Başkanlığından ve e-ihale sistemimden temin edilecek ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnamede ve eklerinde yer almaktadır.

b) Muhammen bedel: 2. 750. 000, 00 TL

c) Demontaj Yapılacağı/Makine ve Hattının teslim alınacağı yer : Erzurum Et Kombinası Müdürlüğü Ilıca Mah., E-80 Bulvarı No: 377/A 25700 Aziziye/ERZURUM

ç) Demontaj süresi/teslim alma tarihi: İhale üzerinde kalan istekli tarafından makinenin satışa esas bedelinin Kurum hesabına yatırılıp Kurum tarafından satış faturasının tanzim edilmesinden itibaren 120 gün içinde istekli tarafından söz konusu makine hattının demontajı yapılıp, teslim alınacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarihi ve saati: 27. 08. 2021 - Saat: 13: 00

b) Açık artırma tarihi ve saati: 27. 08. 2021 - Saat: 13: 00

c) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu

4. İhale "e-ihale" yöntemi ile gerçekleştirilecektir. İhaleye katılmak isteyenler, başvuru sahibinin tüm iletişim bilgilerini içerecek şekilde, başvurularını 26. 08. 2021 tarihi mesai bitimine kadar bahri. mizrak@esk. gov. tr adresine yapılacaktır. Başvuru yapan gerçek ve tüzel kişilerin e-posta adreslerine ve/veya cep telefonlarına, "e-ihale" sistemine giriş için kullanıcı adı ve şifre gönderilecektir.

5. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

5. 1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında Kurumumuz e- ihale sistemine yüklemeleri gerekmektedir. Ayrıca nakit yada geçici teminat mektupları asılları veya nakit yatırıldığına dair dekont asılları ile diğer bilgi ve belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri ihale öncesinde Kurumumuza sunulması gerekmektedir.

5. 1. 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

5. 1. 2. 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

5. 1. 2. 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5. 1. 3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

5. 1. 4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

6. Makine satışı için geçerli teklif bedeli; teklif edilen fiyat üzerinden yapılacak olan açık artırma esasına göre belirlenecektir.

7. İhale dokümanları e-ihale sistemi üzerinden veya Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Teknik İşler Daire Başkanlığından bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını kurumdan alması durumunda idare ile tutanak düzenlemeleri zorunludur.

8. Teklifler, e-ihale sisteminde elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, teklife ilişkin e-şifre ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar e-ihale sistemi üzerinden verilecektir. Açık artırma için belirlenen gün ve saatte e-ihale sistemi üzerinden hazırlanan e-teklif ile her 10 dakikada bir olmak üzere 3 tur olmak üzere en az 5. 000, 00 TL açık artırma yapılacaktır.

9. İstekliler tekliflerini, makine ve ekipmanların de montajı, nakliyesi, taşıması, yüklemesi boşaltma dahil toplam bedel üzerinden teklif götürü fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli, teklif ettiği bedeli Kurum hesaplarına yatırması ve süresinde makine ve ekipmanlarını teslim alması gerekmektedir.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Verilen tekliflerin ve teminatların geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.

13. Diğer hususlar:

Kurum, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp söz konusu makine ve ekipmanların satışını yapıp yapmamakta, dilediğine satmakta, ihaleyi hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif sahipleri, masraf, kar mahrumiyeti ve bunun gibi hangi adla olursa olsun bir hak ve tazminat talep edemezler.

