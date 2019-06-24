Makine ekipman alımlarında TSE ve CE belgesi aranmayacak

Kırsal kalkınma yatırımları kapsamında gerçekleştirilecek makine ekipman alımlarında, ilgili kurumların onayı halinde TSE ve CE belgesi aranmayacak.

Makine ekipman alımlarında TSE ve CE belgesi aranmayacak

Kırsal kalkınma yatırımları kapsamında gerçekleştirilecek makine ekipman alımlarında, ilgili kurumların onayı halinde TSE ve CE belgesi aranmayacak.

Kaynak: Dunya.com

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