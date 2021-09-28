Makine arızası yapan yük gemisi Ahırkapı'ya çekildi - Haberler
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Makine arızası yapan yük gemisi Ahırkapı'ya çekildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken Haydarpaşa mendireği açıklarında makinesi arızası yapan 90 metre boyundaki yük gemisi, Kıyı Emniyeti tarafından Ahırkapı'ya demirletildi.

İtalya'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken Haydarpaşa mendireği açıklarında makinesi arızası yapan 90 metre boyundaki yük gemisi, Kıyı Emniyeti tarafından Ahırkapı'ya demirletildi.

İtalya'dan Bulgaristan'a seyir halinde ilerleyen 90 metre boyundaki DOGAN isimli dökme yük gemisi, Haydarpaşa mendireği açıklarında makinesi arızası yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda kılavuz kaptan ve Mehmetçik Römorkörü refakatinde Ahırkapı'ya demirletildi.

(Zöhre Alagöz/İHA)

Makine arızası yapan yük gemisi Ahırkapı'ya çekildi

Makine arızası yapan yük gemisi Ahırkapı'ya çekildi

Makine arızası yapan yük gemisi Ahırkapı'ya çekildi

Makine arızası yapan yük gemisi Ahırkapı'ya çekildi

Makine arızası yapan yük gemisi Ahırkapı'ya çekildi

Makine arızası yapan yük gemisi Ahırkapı'ya çekildi
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Haber: Makine arızası yapan yük gemisi Ahırkapı'ya çekildi - Haberler
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