Makine arızası yapan tekne kurtarıldı Fethiye açıklarında makine arızası yapan teknenin yargım çağırısına Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Fethiye açıklarında makine arızası yapan teknenin yargım çağırısına Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Kızılada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunduğu tekneden yardım çağırısı yapıldı. Çağrıya Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı bölgedeki tekne müdahale etti. Sürüklenen tekne yedeklenerek emniyetli bir şekilde Fethiye'deki özel bir marinaya çekildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA