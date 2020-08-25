Makine arızası yapan tekne kurtarıldı
Fethiye açıklarında makine arızası yapan teknenin yargım çağırısına Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
25.08.2020 14:19 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:23
Fethiye açıklarında makine arızası yapan teknenin yargım çağırısına Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Edinilen bilgiye göre, Fethiye Kızılada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunduğu tekneden yardım çağırısı yapıldı. Çağrıya Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı bölgedeki tekne müdahale etti. Sürüklenen tekne yedeklenerek emniyetli bir şekilde Fethiye'deki özel bir marinaya çekildi. - MUĞLA
Kaynak: İHA