Makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne iskeleye çekildi Kınalıada açıklarında arızalanan geminin, Kıyı Emniyeti ekiplerince İDO iskelesine çekildiği bildirildi.

Kınalıada açıklarında arızalanan geminin, Kıyı Emniyeti ekiplerince İDO iskelesine çekildiği bildirildi.

Kyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 13 metre boyundaki tekne, kontrol altına alınarak emniyetli bir şekilde Kınalıada İDO İskelesi'ne çekilmiştir." denildi.

Kaynak: AA