Makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne iskeleye çekildi
Kınalıada açıklarında arızalanan geminin, Kıyı Emniyeti ekiplerince İDO iskelesine çekildiği bildirildi.
20.06.2020 21:45 | Son Güncelleme: 20.06.2020 21:48
Kınalıada açıklarında arızalanan geminin, Kıyı Emniyeti ekiplerince İDO iskelesine çekildiği bildirildi.
Kyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 13 metre boyundaki tekne, kontrol altına alınarak emniyetli bir şekilde Kınalıada İDO İskelesi'ne çekilmiştir." denildi.
Kaynak: AA