Makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne iskeleye çekildi
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Makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne iskeleye çekildi

Kınalıada açıklarında arızalanan geminin, Kıyı Emniyeti ekiplerince İDO iskelesine çekildiği bildirildi.

Makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne iskeleye çekildi
20.06.2020 21:45 | Son Güncelleme: 20.06.2020 21:48

Kınalıada açıklarında arızalanan geminin, Kıyı Emniyeti ekiplerince İDO iskelesine çekildiği bildirildi.

Kyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 13 metre boyundaki tekne, kontrol altına alınarak emniyetli bir şekilde Kınalıada İDO İskelesi'ne çekilmiştir." denildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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