Makine arızası nedeniyle Ambarlı açıklarında sürüklenen tekne marinaya çekildi
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Makine arızası nedeniyle Ambarlı açıklarında sürüklenen tekne marinaya çekildi

Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
Makine arızası nedeniyle Ambarlı açıklarında sürüklenen tekne marinaya çekildi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Ambarlı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 4 kişinin bulunduğu teknenin emniyetli şekilde marinaya çekildiğini bildirdi.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Ambarlı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 4 kişinin bulunduğu teknenin emniyetli şekilde marinaya çekildiğini bildirdi.

KEGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ambarlı açıklarında makine arızası nedeniyle bir teknenin sürüklendiği belirtildi.

Paylaşımda, "İçinde 4 kişi bulunan tekne, yedeklenerek emniyetli bir şekilde West Marina'ya çekildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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