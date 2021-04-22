Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı için ihale yapacak

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü, muhtelif araç parçaları ve hurda malzemeyi satmak üzere ihale açtı.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü, muhtelif araç parçaları ve hurda malzemeyi satmak üzere ihale açtı.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası muhtelif hurda malzemeler, bulundukları kurum-kuruluşların depo ve sahalarından teslim edilmek üzere kapalı zarfla teklif alınarak ihale edilecek.

Bu malzemeler arasında kaynak makinesi, tapa, palet zinciri, dolgulu demir çelik, muhtelif araç parçaları, akü madeni yağ, yakıt tankı, varil, tüp, kağıt, demir çelik talaşı, PVC ve plastik, elektrik dağıtım merkezi panosu, alüminyum talaşı gibi çok sayıda parça yer alıyor.

İhaleler, 6,18, 20, 25 ve 27 Mayıs'ta Ankara'da kurum merkezinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur