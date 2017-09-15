Makina Sektörünün Kalbi İzmir'de Atacak

4-7 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuarda, takım tezgahları, metal – sac işleme makineleri, tutucular – kesici takımlar, kalite kontrol – ölçüm sistemleri, CAD/CAM, PLM yazılımları ve üretim teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren katılımcılar yer alacak.

TÜYAP tarafından organize edilen MAKTEK İzmir Fuarı, Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği'nin (MİB) işbirliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat Etkinlikleri A.Ş. (İZFAŞ), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) değerli destekleriyle makina sektörünün Ege Bölgesi'ndeki en büyük buluşma noktası olacak.

ENDÜSTRİ 4.0'IN AYAK İZLERİ

Yüksek teknolojiye sahip hem yerli üretim hem de ithal takım tezgahlarını ve aksesuarlarını bir arada inceleme fırsatının bulunabileceği MAKTEK İzmir Fuarı'nda on binlerce ziyaretçi bir araya gelecek. 11 ülkeden 250 firma ve firma temsilciliğinin katılacağı fuar, 4 gün boyunca sürecek. Yerli ve yabancı firmaların katılacağı fuarda, son teknoloji ürünler sergilenecek. Ayrıca endüstri 4.0'ın da ayak izleri bu fuarda görülecek. Şirketler ikili görüşmeler ve yeni anlaşmalara da imza atacak.

İZMİR EKONOMİSİNE KATKI

Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) Başkanı Hakan Aydoğdu, şu açıklamayı yaptı: "MAKTEK, Türk makina sektörü için stratejik bir öneme sahip. İzmir ise Türkiye sanayisinin yüzde 16'sını kapsıyor. Bu nedenle İstanbul'un ardından fuarımızı İzmir'de yapma kararı aldık. İzmir ekonomisine bu fuarın büyük katkısı da olacak. Çevre illerden katılımcılar İzmir'de harcama yapacak. Uçak, konaklama, restoranlar vb. harcamalar İzmir'i hareketlendirecek. Biz bu fuarı Konya'da yaptığımızda otellerin doluluk oranları yüzde yüzü buluyor. MAKTEK'i bundan sonra bir yıl İstanbul'da bir yıl İzmir'de olacak şekilde planlıyoruz."