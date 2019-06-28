Makina mühendisliği öğrencilerinden sanayi projeleri
TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Bursa Şubesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü arasındaki protokol çerçevesinde gerçekleştirilen Öğrenci Bitirme Proje Yarışması sonuçlandı.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Bursa Şubesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü arasındaki protokol çerçevesinde gerçekleştirilen Öğrenci Bitirme Proje Yarışması sonuçlandı.
Kaynak: Dunya.com
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