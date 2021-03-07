Makina Mühendisleri Odası Samsun Şubesi'nden kentte gerçekleşen kadına şiddet olayına kınama

Makina Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Kadın Üye Komisyonu, Samsun'un Canik ilçesinde E.M. isimli kadının, 5 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde eski eşi tarafından darbedilmesini kınadı.

Kadın Üye Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Canik ilçesinde sokak ortasında bir kadının eski eşi tarafından kızının yanında öldüresiye dövülmesi haberlerinin üzüntüyle karşılandığı bildirildi.

Türk toplumunun ahlak, örf, aile yapısına ve değerlerine aykırı olan olayda, bir annenin insanlık dışı ve vahşi bir şekilde yaşadığı şiddetin lanetle kınandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

???????"Günümüzde en ilkel toplumlardan en gelişmiş toplumlara kadar bütün kadınlar, geleneksel kavramların da etkisiyle fiziksel, cinsel, ekonomik, psikolojik şiddete maruz kalmaktadır. Kadınların nasıl davranması, ne kadar eğitim alacağı, hangi işlerde çalışabileceği, kendi alın teriyle kazandığını nasıl harcayacağı, kaç çocuk doğuracağı, nasıl giyineceği hatta kimle evleneceği gibi temel seçimleri, erkekler tarafından belirlenmektedir. Kadınların, en sık eşleri tarafından fiziksel şiddete maruz bırakıldığını Samsun ilimiz Canik ilçesinde yaşanan vahşi olayda bir kez daha gördük. Kadına şiddetin son bulması, kız evlatlarının gözleri önünde annelerinin incitilmemesi ve bir daha insanlığımızdan utanacağımız bu görüntülere seyirci kalmamamız için bu caninin en kısa zamanda toplumumuza örnek olacak şekilde en ağır cezayı almasını bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek