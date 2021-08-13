Makina Mühendisleri Odası Edirne Şube Başkanı Avukatoğlu, asansör bakımlarının düzenli yaptırılması gerektiğini belirtti
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Makina Mühendisleri Odası Edirne Şube Başkanı Avukatoğlu, asansör bakımlarının düzenli yaptırılması gerektiğini belirtti

Makina Mühendisleri Odası Edirne Şube Başkanı Avukatoğlu, asansör bakımlarının düzenli yaptırılması gerektiğini belirtti
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Makina Mühendisleri Odası Edirne Şubesi Başkanı Aziz Avukatoğlu, asansör bakımlarının düzenli yaptırılması ve yılda bir kez akredite muayene kuruluşlarınca muayene ettirilmesi gerektiğini bildirdi.

Makina Mühendisleri Odası Edirne Şubesi Başkanı Aziz Avukatoğlu, asansör bakımlarının düzenli yaptırılması ve yılda bir kez akredite muayene kuruluşlarınca muayene ettirilmesi gerektiğini bildirdi.

Avukatoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Tekirdağ Çerkezköy'de yaşanan asansör kazasında bir çocuğun hayatını kaybettiğini anımsatarak, asansörlerin güvenli şekilde hizmet vermesi için kurallara uyulması gerektiğine dikkati çekti.

Güvensiz asansörlerin tespit edilip kullanımının engellenmesi için çalışma yapılması gerektiğini belirten Avukatoğlu, şunları kaydetti:

"Asansörlerdeki renkli kontrol etiketleri Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği'ne göre güvenlik seviyelerini belirtmektedir. Kırmızı ve sarı etiketli ya da hiç muayene etiketi olmayan asansörler güvenli değildir. Yasal bir zorunluluk olan asansör muayenelerinin kontrolünün yapılmasını takip etmek, bina yöneticileri başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın görevidir.

Makina Mühendisleri Odası, asansör yıllık kontrollerini, kamusal denetim ve kamusal fayda anlayışını benimseyerek gerçekleştirerek güvenli asansör oranlarının artması yönünde çalışmalarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde sürdürecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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Makina Mühendisleri Odası Edirne Şube Başkanı Avukatoğlu, asansör bakımlarının düzenli yaptırılması gerektiğini belirtti - Haberler
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