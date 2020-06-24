Makilik ve zeytinlik arazide yangın
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Makilik ve zeytinlik arazide yangın

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde makilik ve zeytinlik arazide yangın çıktı.

Makilik ve zeytinlik arazide yangın
24.06.2020 02:27 | Son Güncelleme: 24.06.2020 02:36

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde makilik ve zeytinlik arazide yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında 25 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, gece saatlerinde İmece Mahallesi kırsalındaki makilik alanda çıktı. Makilik alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgeye de sıçrayan yangına 10 söndürme aracıyla müdahale edildi. Ekiplerin saatler süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları tamamlanan yangında 25 hektarlık makilik ve zeytinlik alanın zarar gördüğü belirtildi.Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalara devam ediliyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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