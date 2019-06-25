Makilik alanda yangın - ÇANAKKALE

Makilik alanda yangın - ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.
Kemallı köyü mevkisinde zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bunun üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Ezine Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin de katıldığı yangın söndürme çalışmalarına, Çanakkale Orman İşletmesince helikopterle destek veriliyor.
Ekipler, alevleri kontrol almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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