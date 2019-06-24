Makilik alanda yangın - ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi İlyasfakı köyünde makilikte çıkan yangında 6 dönüm alan zarar gördü.

Bölgede elektrik akımına kapılarak alevler içinde yere düşen kargadan çıktığı tahmin edilen yangına Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince 3 arazöz ve Ayvacık Belediyesine ait su ikmal aracı ile müdahale edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında 6 dönümlük makilik ve tarımsal alanın zarar gördüğü belirlendi.

Bölgede ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA