Makilik alanda yangın... 20 hektarlık sit alanı kül oldu



MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen yangında yaklaşık 20 hektar alan kül oldu.

Yalıkavak Mahalesinde bulunan ünlülerin uğrak mekanı Dado beach civarında makilik alanında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Kaya mezarlarını ve sit alanın olduğu bölgeleri etkisi altına alan yangına, 1 ilk müdahale aracı, 3 arazöz, 1 Su tankeri, 3 itfaiye aracı ve 27 yangın işçisi müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda 5 saatte kontrol altına alınan yangında yaklaşık 20 hektar alan kül oldu.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.