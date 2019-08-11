11.08.2019 19:01

Bursa'nın İznik ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Hisardere Mahallesi Doruk mevkisindeki makilik alanda yangın çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Ekiplerin 5 arazözle yürüttüğü söndürme çalışmalarına vatandaşlar da su tankerleriyle destek veriyor.

Kaynak: AA