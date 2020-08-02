Makilik alanda çıkıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı - BURSA
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Makilik alanda çıkıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı - BURSA

Bursa'da makilik ve ormanlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı.

02.08.2020 19:12 | Son Güncelleme: 02.08.2020 19:16

Bursa'da makilik ve ormanlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı.

Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi yakınında makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ormana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevlerin daha fazla büyümesini önlemek ve kontrol altına alabilmek amacıyla yangın söndürme araçları ve iş makineleriyle yoğun çalışma yürüttü.

Yangının sıçradığı çiftlikteki 20'den fazla küçükbaş hayvan telef oldu. Alevlerden kurtarılan hayvanlar ise araçlarla bölgeden uzaklaştırıldı.

Dumandan etkilenen itfaiye erlerine ise 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde müdahalede bulunuldu.

"Soğutma çalışmaları devam ediyor"

Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, yangının bildirilmesinden 12-13 dakika sonra müdahaleye başladıklarını bildirdi.

Alevlere 10 arazöz, 5 dozer ve 50 orman yangın söndürme işçisiyle müdahale ettiklerini anlatan Akın, şunları söyledi:

"Yangın, bölgedeki aşırı rüzgarın etkisiyle yaklaşık 8 hektarlık bir alana yayıldı. Bunun bir kısmında da ziraat arazileri zarar gördü ancak arkadaşlarımızın özverili çalışmalarıyla şu anda yangını kontrol altına aldık. Orman arazözlerimiz ve Büyükşehir Belediyemizin itfaiyeleriyle koordineli olarak bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. İnşallah akşama doğru buradaki soğutma çalışmalarını tamamlamış olacağız."

Akın, ilk tespitlerine göre yangının, yanan bölgenin güney kısmında bulunan bir ağılın yakınında çıktığını dile getirdi.

Konuyla ilgili araştırmanın jandarma tarafından yapılacağını aktaran Akın, "15-20 dönümlük bir zeytinlik ve ay çiçeği tarlası bu orman yangınında zarar gördü. Yangının çok büyük bir kısmı devlet ormanında. Bu yangını bu rüzgarda, bu fırtınada, hava aracının yokluğunda bu kadar alanda daha büyük bir alana yayılmadan tuttuğumuza şükrediyoruz." diye konuştu.

Makilik alanda çıkıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı - BURSA

Kaynak: AA

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