Makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında iki dönüm makilik alan zarar gördü.
21.06.2020 13:59 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:16
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında iki dönüm makilik alan zarar gördü.
Alacami Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Serik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
4 arazözle müdahale edilen alevler, etraftaki evrelere sıçramadan söndürüldü.
Yangında iki dönüm makilik alan zarar gördü.
Soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA