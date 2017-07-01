Makilik Alanda Çıkan Yangın Dört Araca Sıçradı

Bodrum ilçesinde, makilik alanda çıkan ve biri motosiklet dört araca sıçrayan yangın, güçlükle kontrol altına alındı.



İlçeye bağlı Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkisindeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yol kenarında park halindeki araçlara sıçradı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Alevlerin sardığı otomobillerden biri tamamen yanarken, biri motosiklet diğer üç araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi.



Yangın yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.



Jandarma ekipleri yangının çıkışıyla ilgili bölgede inceleme yaptı.