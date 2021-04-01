MAKFED: Kamu alımları sanayinin gelişimine katkı sağlamalı

Son çeyrekte artan makine talebinin yıllık ithalatın yüzde 14.6 artışına etki ettiğine dikkat çeken Türkiye Makina Federasyonu Başkanı (MAKFED) Adnan Dalgakıran, "Kamu kaynakları ithal makine teşvik ve finansmanında kullanılmamalı.

Son çeyrekte artan makine talebinin yıllık ithalatın yüzde 14.6 artışına etki ettiğine dikkat çeken Türkiye Makina Federasyonu Başkanı (MAKFED) Adnan Dalgakıran, "Kamu kaynakları ithal makine teşvik ve finansmanında kullanılmamalı. GYSH'nin yüzde 10'una karşılık gelen kamu alımları sanayinin gelişimine katkı sağlamalı" çağrısı yaptı.

Bu dönemde makine ve teçhizat yatırımlarındaki yüzde 38.7 büyümenin de bu gelişmeyi doğruladığına dikkat çeken Dalgakıran, "2020 yılında makine ihracatını, bu dönem için oldukça makul kabul edilebilecek olan yüzde 5,6'lık kayıpla, 18.46 milyar dolar ile tamamladık" dedi ve ekledi:

"Bu bağlamda, sektörümüz, otomotiv ana ve tedarik sanayi arkasında, ihracata en büyük katkıyı sağlayan ikinci sektör konumunda. 2020 son çeyreğinde ihracatta yakaladığımız ivmeyi 2021 itibariyle de sürdürmekteyiz. İlk 2 ayda makine ihracatında yüzde 7,4 artış gerçekleştirerek bu dönemde 3 milyar doları geçtik. En büyük ihracat pazarlarından Almanya, İngiltere ve Fransa'da ihracat artışı çift hanelerde gerçekleşen makine sektörü, geçtiğimiz yılın ilk 2 ayına göre 200 milyon dolar daha fazla ihracat yaptı. Ancak, 2020 yılında makine ithalatının 28.39 milyar dolara çıkması ile dış ticaret açığımız yeniden 10 milyar dolara ulaşarak, enerjiden sonra cari açığa olumsuz etki yapan ikinci sektör konumunu korudu. Maalesef 2021 ilk çeyreğinde de ithalattaki eğilim devam ediyor."Çin'den yapılan ithalatın da yüzde 54 artarak 7 milyar dolara yaklaştığını vurgulayan Adnan Dalgakıran, pandemi döneminde daralan küresel makine pazarından hareketle, Çin'in makine fiyatlarında büyük indirimlere gittiğini söyledi.Kamu özel işbirliği projelerinde de yerli malı kullanımını teşvik eden düzenlemelerin oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Dalgakıran, "Sanayi işbirliği projelerinin sayısının artırılmasına yönelik tedbirler alınmalı. Böylece, yerlileştirme ve teknoloji geliştirme çalışmalarına da etki edecek yaklaşımla, cari açık değil fazla veren bir konuma erişebileceğiz" dedi ve ekledi: "Faizlerin yükselmesi ve devreden KDV alacakları ise finansmana erişimi zorlaştıran unsurların başında geliyor. Gelir ve kurumlar vergisi oranlarının düşürülmesi, SGK ödemelerinde kolaylıklar sağlanması, kamu alımlarıyla sanayinin desteklenmesi ve kamu alacaklarının hızlandırılması ise önerilen öncelikli tedbirler arasında yer alıyor." (Fotoğraflı)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı