Maket uçağını uçurmak için motor desteği istiyor
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Maket uçağını uçurmak için motor desteği istiyor

Hakkari'de kendi imkanlarıyla F-35 savaş uçağı maketi yapan Savaş Tatlı isim genç, maket uçağı uçurabilmek için destek bekliyor.

Maket uçağını uçurmak için motor desteği istiyor
03.07.2020 00:02 | Son Güncelleme: 03.07.2020 00:06

Hakkari'de kendi imkanlarıyla F-35 savaş uçağı maketi yapan Savaş Tatlı isim genç, maket uçağı uçurabilmek için destek bekliyor.

Hakkari'nin Dağgöl Mahallesi'nde kiralık toprak damlı bir evde yaşayan evli ve bir çocuk babası 22 yaşındaki Savaş Tatlı, çocuk yaşlarda merak sardığı elektronik tamir işleriyle bir helikopter, bir drone ve şimdi de yaptığı F-35 savaş uçağı maketini tamamlayıp uçurmak istiyor. Günde 8 saat bilgisayar başında uçak, helikopter ve drone'ları inceleyen Savaş Tatlı, çocukluktan gelen merakını gidermek adına kendi imkanlarıyla projeler ürettiğini söyledi. Tatlı, "Daha önce drone ve helikopter yaptım. Şu anki projem F-35 savaş uçağı ve bunu foto strafordan yaptım. Biraz sıkıntılarım var, malzeme anlamı ve motor kısmıyla ilgili. Yaptığım eserleri Teknofest'te sergilemek istiyorum. Tabi Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve valimizden destek istiyorum. Uçağın son aşaması bitti, ama motor aksanından dolayı uçuramıyorum. Ülkemi ve Hakkari'yi temsil etmek için destek istiyorum" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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