Maket Trafik Polis Araçlarının Tepe Lambalarını Çalanlar Yakalandı

Samsun'da yol kenarlarına konulan maket trafik polis araçlarının tepe lambalarını çaldıkları iddia edilen 6 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi ile İlkadım ilçelerinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara, Sinop ve Ordu yollarıyla şehir içinde Atatürk Bulvarı ve Çevre Yolu üzerilerine maket trafik polis araçları yerleştirildi. Uzaktan bakınca gerçek sanılan maket trafik polis araçlarından Canik ve İlkadım ilçelerindeki 2 ayrı maket trafik polis aracının üzerine de geceleri gerçek polis aracı olduğu zannedilsin diye polis tepe lambası konuldu. Güneş paneli yerleştirilip gündüzleri güneş ışığından dolan akü, geceleri devreye girerek tepe lambasını yakıp gerçek polis aracı görünümü vermeye başladı. Maket trafik polis araçları sürücüler tarafından gerçek polis aracı zannedilip trafik kurallarına uymaları sağlanırken, meydana gelen hırsızlık olayı da şaşırttı.

Saat 22.00 sıralarında Canik ilçesi Atatürk Bulvarı Derbent mevkiindeki maket trafik polis aracının tepe lambasının çalındığı fark edildi. Ardından da İlkadım ilçesi Çevreyolu Badırlı Köprüsü yakınındaki maket trafik polis aracının da hem tepe lambasının hem de güneş panelinin çalındığı ortaya çıktı. Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yeri polisi maket polis aracı üzerinde inceleme yaparak hırsızlara ait parmak izi ve delil aradı. Hırsızlık Bürosu ekipleri yaptıkları çalışma sonucu her iki maket polis aracının tepe lambalarının çalınması olayına karıştıkları iddia edilen 6 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN