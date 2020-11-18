Maket polise takılan maske ilgi çekiyor

Düzce'de D-100 kara yolu üzerinde, sürücülerin kural ihlallerinin aza indirilmesi ve denetim hissi uyandırmak için konulan polis maketine duyarlı vatandaşlar tarafından takılan maske, yetkililer tarafından takdir topladı.

Düzce'de D-100 kara yolu üzerinde, sürücülerin kural ihlallerinin aza indirilmesi ve denetim hissi uyandırmak için konulan polis maketine duyarlı vatandaşlar tarafından takılan maske, yetkililer tarafından takdir topladı.

Türkiye'nin önemli geçiş noktalarından olan Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi ve D-100 kara yoluna yerleştirilen maket trafik polisleriyle sürücüler üzerindeki denetim hissi artırılarak, trafik güvenliği üst düzeye taşındığı ve kazarla ciddi oranda düşüşlerin olduğu gözlendi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske zorunluluğunu göz önüne alarak polis maketlerine maske taktığı görüldü.

Polis ekipleri maketler üzerinde bulunan maskeleri gördüklerinde durumu ilgili müdürlüklerine bildirdi. Kurum yetkilileri ise maskelerin polis maketlerine takılmasını "örnek teşkil eder" düşüncesi ile çıkarılmamasını istedi.

Trafikte caydırıcılık ve kural hatalarının önlenmesi amacı ile takılan maket araç ve polisin bu anlamda da örnek teşkil ettiğini belirten yetkililer, maskeyi takan vatandaş veya vatandaşlara teşekkür etti.

hangi trafik denetiminin, resmi personelin, kara yolu üzerinde görünür olması, sürücülerin durdurulup yaptıkları kural ihlalleriyle ilgili bilgilendirilmesi ve ihlallere ilişkin idari yaptırımın uygulamasıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever