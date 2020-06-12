Maket polis aracı uygulaması trafik kazalarını düşürdü
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Maket polis aracı uygulaması trafik kazalarını düşürdü

Maket polis aracı uygulaması trafik kazalarını düşürdü Ülke genelinde 2018 yılında uygulanmaya başlanan maket polis aracı uygulaması trafik kazalarını yüzde 17,5 azalttı.

12.06.2020 09:46 | Son Güncelleme: 12.06.2020 09:52

Maket polis aracı uygulaması trafik kazalarını düşürdü

AMASYA - Ülke genelinde 2018 yılında uygulanmaya başlanan maket polis aracı uygulaması trafik kazalarını yüzde 17,5 azalttı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Bölge Denetleme Şube Müdürlüğü Kapıkaya mevkisinde maket polis aracı yanında yaptığı trafik denetiminde sürücülerin kurallara uyup uymadığını kontrol etti.

Genel olarak kurallara uyan sürücüler, maket polis aracını gördüklerinde yavaşlıyor. Uygulamadan memnun olan sürücülerden Mustafa Arslan, "Ben maket aracı görünce herhangi bir yavaşlama olmuyor, ben zaten dikkatli kullanıyorum. Hızlı ve süratli gidenler için bence olumlu bir uygulama. İnsan ister istemez zaten suratli gittiğinde maket aracın normal araç mı polis aracımı tam farkına varamıyorsun. Hızlı gidenler için yavaşlama gereği olduğunu düşünüyorum" dedi.

Uygulamadan memnun olan bir diğer sürücü Mustafa Aydın, "Aracı görünce polis hissi veriyor. Daha tabi tedbirli oluyoruz, yavaşlıyoruz" diye konuştu.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Bölge Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Burak Tavşan, "2020 yılı karayolu eylem planı kapsamında bu hedeflerimiz doğrultusunda yaralanmalı ve ölümlü kazaların yüzde 50 azaltılması amacıyla hayata geçirilen projelerden en önemlisi ve en dikkat çekeni maket polis aracı projesidir. 2018 yılında bu hayata geçirilmiştir. Özellikle şehirlerarası karayollarında trafik kazalarının meydana gelebileceği kör noktalara yerleştirilen maket polis araçlarıyla sürekli ve etkin trafik denetimleri yapıldığı hissiyatı oluşturarak, trafik kazalarının ve kural ihlallerinin önüne geçmeyi planlamaktayız. Amasya Emniyet Müdürlüğü olarak bazı denetimlerimizi maket araçlarımızın önünde gerçekleştiriyoruz. Bundaki en önemli amacımız da vatandaşlarımızın zihninde oluşan maket polis aracı algısını kırarak, yakalanma duygusunu ön plana çıkararak, trafik kazaları ve kural ihlallerini en aza indirgemektir. Bu uygulamayla yaralanmalı ve ölümlü kazalarda yüzde 17,5 oranında azalma olduğu görülmektedir. Bugünkü uygulamamızı da Kapıkaya mevkisinde maket polis aracımızın yanında yapacağız. Sürücülerimizden isteğimiz öncelikle kendi can güvenlikleri olmak üzere tüm yol kullanıcılarını dikkate alarak trafik kurallarına uymalarıdır" diye konuştu.

Gün boyunca devam eden trafik uygulamasında yaklaşık bin araç kontrol edildi.

Maket polis aracı uygulaması trafik kazalarını düşürdü

Kaynak: İHA

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