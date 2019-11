MAKET EV MAĞDURLARI: DOLANDIRILDIK NE EVİMİZİ ALABİLİYORUZ NE DE PARAMIZI

14.11.2019 12:05 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:05

ESENYURT 'ta maket üzerinden aldıkları evlerin başkalarına satıldığı, ya da paralarını alamadıklarını söyleyen çok sayıda mağdur, mahkeme kapılarında sorumluların cezalandırılmasını istiyor.

Esenyurt'ta da 2012 yılında birçok site projesinde daireler, daha inşaat bitmeden maket üzerinden satışa sunulmuştu. Uzun süre Dubai'de yaşayan ve kazandığı parayla Esenyurt'ta ev sahibi olmak isteyen Mehmet Akın da 2012 yılında bir projeden ev alanlardan. Açtıkları davalar sonucunda İnşaat firmasının sahibi tutuklandı ama Mehmet Akın hem istediği eve sahip olamadı hem de verdiği parayı geri alamadı. Mehmet Akın yaşanan süreci şöyle anlattı.

"2012 yılının başındaydık, Esenyurt'ta projelerin satışa sunulduğunu öğrendik. Kendi içlerinde firmalar taksitlendiriyordu, bu cezbetti beni özellikle. Benim almak istediğim firmanın projesi de gayet hoşuma gitmişti. Eşimi gönderdim, babasıyla birlikte bilgi aldılar. Tek sorun maketten satış yapılıyordu o dönem, satışlar gayet rahat bir şekilde yapılıyordu, TV ve bilboardlarda reklam veriyorlar kaçak bir şey yoktu. Tek sorun ruhsattı; 4 katlıydı, bize satılan 30 katlı bir binaydı. Bunun sorun olacağını düşünerek belediyeden bilgi aldık. Belediyeden de sorun olmayacağını söylemişler. 2012-2013 yılında toplamda yaklaşık 190 bin TL bir para ödedim. Benim dairem teslim edilmiş olsaydı 2+1 olan yaklaşık 350 bin TL ye satılıyor, 1+1 olan da yaklaşık 270 bin TL' ye satılıyor."Halen Esenyurt'ta kiralık bir dairede oturan Mehmet Akın, şöyle devam etti: "Bizi mağdur eden müteahhit firmanın sahiplerinin söylediği, bir grup ile devir sözleşmesi yapılıyor; bizi mağdur eden firma ile devralan grup arasında. Fakat şöyle bir durum oluştu. Bizi devralan firma, bizden 2012 yılında ödediğimiz para kadar para istiyor, hatta birçok arkadaşımıza da ağır hakaretlerde bulundular ve bizi devir almak istemediklerini de söylediler. Sonrasında proje değiştirildi. Biz bunu sonradan öğrendik ve belediyeden teyit ettik. 3 katlı 27 blok projesi, 42 katlı rezidence projesi, 8 katlı otel projesi ve 3 katlı hastane projesi yaptılar. Böyle bir projeye çevirdiler. Firma, 'Biz çok mağdur olduk, biz bu 42 katlı rezidence projesini kendimiz alacağız' dediler. Almak isteyene de yüksek fiyatlar söylediler. Bizi mağdur ettikleri projeye emsal transferi alıyorlar, bizim mağduriyetimiz giderilsin diye. Onu başka amaçla kullanıyorlar. Bizi mağdur eden müteahhit firma, devrettiği gruba 700 kişilik bir liste vermiş, 200 kişi onlarla anlaştı ama onlar da hala evlerini alamadılar. Bu 700 kişi sadece 3 projeden. Diğer projelerle toplamda bu firmanın 4000'e yakın mağduru var. Paramızı alamadığımız gibi şu an biz yok sayılıyoruz. Bizi devrediyorlar sözde iyilik yaptıklarını söylüyorlar ama devir ettikleri gruba da biz istedikleri parayı veremiyoruz. Aynı evi bana ikinci defa satmaya çalışıyorlar. Ne evimi alabiliyorum ne paramı alabiliyorum."

MEMDUHA KAYACAN: 2 KEZ DOLANDIRILMIŞ OLDUKMemduha Kayacan ise reklamlarda engellilerin indirimli ev sahibi olabileceğini gördü ve yüzde 99 engelli olan oğlu Egemen Kayacan'ı düşünerek ev almak için inşaat firmasıyla görüştü. Firmaya satın almak istediği ev için 100 bin TL ödeme yaptı fakat üzerinden yıllar geçmesine rağmen evi alamadı. Memduha Kayacan yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı: "2012 yılında maket üzerinden bir satın aldık, reklamlarda engellilere, şehit ailelerine, gazilere, 3 çocuklu ailelere indirimli ev, diye reklamlarını gördük. Firmayla görüşmeye gittiğimizde bize ödemeleri uygun geldi. 15 ay sonra teslim edileceği söylendi. Bu projenin de devlet kurumlarından izinli olduğunu, özellikle engelli projesi yapılması gerektiğini söylediler ona güvenerek girdik. 100 bin 800 TL nakit verdik. Sürekli bekliyorduk, her hafta projeye bakmaya gidiyorduk. Bina 11 kat yapılması gerekirken 4 kat yapıldı, sonra 6 kat yapıldı. Belediye izin vermediğinden yapamadıklarını söylediler. Benim dairem 4.kattaydı başkasına satılmış. Bir türlü ilerlemedi şu an hem ödediğim para gitti hem çocuklarım mağdur oldu. Bizim gibi 172 kişi var aynı binadan mağdur olan. Tapusunu alamayan çok, benim dairem başkasına satıldığından tapumu da alamadım. Bu şirket ile biz davalığız. Firma sahibi tutuklandı ama bizi dolandıran firmayla davalık iken şimdi de onu dolandıran bir firma var. Biz aslında 2 kere dolandırılmış olduk. Kendi aralarında sözleşmeler yapmışlar. Mağdurları diğer firmaya geçirmişler, mağdurları tekrar mağdur ediyorlar. Benim aldığım projede her şey ilk firmaya ait ama daire ortada yok. "Borç için uzun süre çalışmak zorunda kalan Memduha Kayacan "Benim yüzde 99 engelli oğlum var: Ev alabilmek için kredi çektim, o zaman topraktan girdik, maketten görerek girdik. Topraktan girdiğim için bankalar konut kredisi vermedi, çok az kredi çekebildim, çevremdekilere çektirdim, iş yerimden para aldım.Çocuğumun süt parasını, çocuklarıma gelen paraları hepsini ev almak için kullandım ve bu beni kahrediyor. Yolda gören benim çocuğumun ağzını siliyor, buna hangi vicdan dayanır, bu çocuğun hakkını nasıl verecekler? Ben evi de geçtim borç ödemek için sürekli çalıştım, çocuğumla ilgilenemedim. Uyku uyuyamadım, proje ilerlemiyor, bir sonuç gelmiyor artık umudum kalmadı " şeklinde konuştu.

