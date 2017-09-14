Makedonyalı Maria, Şifayı Türkiye'de Buldu

Taburcu olan ve ülkesine dönen Sarafimoska, Türk hekimlerine minnettar olduğunu söyledi.

Son yıllarda sağlık turizminde yaptığı atılımlarla parlayan yıldız olarak dikkati çeken Türkiye, gerek hekimlerin tecrübesi, gerek en yeni teknolojik cihazlar, gerekse tedavi maliyetlerinin uygun olması dolayısıyla, artık Avrupa'dan gelen hastalara da umut oluyor. Onlardan biri de 31 yaşındaki Makedonyalı hasta Maria Sarafimoska. Makedonya'nın Ohrid ilinde yaşayan, Makedon Dili ve Edebiyatı öğretmeni olan Sarafimoska, internet ve sosyal medya üzerinden yaptığı araştırmalar neticesinde Kocaeli'deki VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Soner Şahin'e ulaştı. Ameliyat ile omuz eğriliğinin düzelebileceğini ve tekrar eskisi gibi sağlığına kavuşabileceğini öğrenen Sarafimoska, apar topar Türkiye'ye geldi.

11 SAATLİK AMELİYAT, BAŞARILI SONUÇ

İstanbul'daki Atatürk Havaalanı'ndan alınarak Kocaeli'ye getirilen Maria Sarafimoska, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Soner Şahin ve Op. Dr. Saim Kale tarafından muayene edildi. Yapılan muayene ve çekilen filmler neticesinde ameliyatı kararlaştırılan Maria Sarafimoska, 11 saat süren ameliyat sonrası sağlığına kavuştu. Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Soner Şahin şu açıklamaları yaptı; "Skolyoz dediğimiz hastalık, doğuştan gelişen ve ergenlik çağında anlaşılan omurga eğriliği hastalığıdır. Özellikle ergenlik döneminde ameliyat gerçekleştirilirse düzelme oranı daha yüksek olur. Makedonyalı hastamız Maria Sarafimoska, 7 yaşında hastalığın teşhis edilmesinden sonra uzun bir süre beklemiş ve 31 yaşında ameliyat olmuştur. Yaş itibariyle gecikmiştir. Biz bu ameliyatta özellikli malzemeler ve teknolojik cihazlar kullanarak riski azalttık. Yukarıdan aşağıya vidalar takıldı ve füzyon işlemi ile gerdirildi, omurga sabitlendi. Bundan sonrası için hastamız fizik tedavi görecek ve öncekine oranla daha sağlıklı bir yaşam sürdürecek" dedi.

SARAFİMOSKA; "TÜRK HEKİMLERİNE MİNNETTARIM"

Ameliyat sonrasında yaklaşık 2 hafta hastanede tedavi gören Maria Sarafimoska, hekimlerin başarısı ve hastane personelinin ilgi ve alakasından ötürü çok memnun olduğunu söyledi. Sarafimoska, "Dünyanın en mutlu insanıyım. Yaşım itibariyle ameliyatım riskli görünüyordu ama ben doktoruma güvendim. Öncesi ve sonrasında bana çok yakın ilgi gösterdiler. Türkiye'yi çok seviyorum. Burası benim ikinci vatanım. Sağlığıma kavuşmamda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

