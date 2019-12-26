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Makedonya’ya Türk şirketten enerji yatırımı

Hırvatistan, Arnavutluk, Bulgaristan gibi eski Doğu Bloku ülkelerinde özellikle güneş ve rüzgara dayalı yenilenebilir enerji üretimine yönelik projeler kovalayan Türk şirketleri, Kuzey Makedonya'da da yeni işler peşinde.

26.12.2019 08:12 | Son Güncelleme: 26.12.2019 08:12
Makedonya’ya Türk şirketten enerji yatırımı

, , Bulgaristan gibi eski Doğu Bloku ülkelerinde özellikle güneş ve rüzgara dayalı yenilenebilir enerji üretimine yönelik projeler kovalayan Türk şirketleri, Kuzey 'da da yeni işler peşinde.

Kaynak: Dunya.com

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