Makedonya’ya Türk şirketten enerji yatırımı

26.12.2019 08:12 | Son Güncelleme: 26.12.2019 08:12

Hırvatistan, Arnavutluk, Bulgaristan gibi eski Doğu Bloku ülkelerinde özellikle güneş ve rüzgara dayalı yenilenebilir enerji üretimine yönelik projeler kovalayan Türk şirketleri, Kuzey Makedonya'da da yeni işler peşinde.