Makedonya’ya Türk şirketten enerji yatırımı
Hırvatistan, Arnavutluk, Bulgaristan gibi eski Doğu Bloku ülkelerinde özellikle güneş ve rüzgara dayalı yenilenebilir enerji üretimine yönelik projeler kovalayan Türk şirketleri, Kuzey Makedonya'da da yeni işler peşinde.
26.12.2019 08:12 | Son Güncelleme: 26.12.2019 08:12
Hırvatistan, Arnavutluk, Bulgaristan gibi eski Doğu Bloku ülkelerinde özellikle güneş ve rüzgara dayalı yenilenebilir enerji üretimine yönelik projeler kovalayan Türk şirketleri, Kuzey Makedonya'da da yeni işler peşinde.
Kaynak: Dunya.com