Makedonya-Türkiye Ticaret Odası 10. yıl dönümünü kutladı

10.12.2019 23:46 | Son Güncelleme: 10.12.2019 23:46

Makedonya-Türkiye Ticaret Odasının (MATTO) kuruluşunun 10. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bir resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona, Kuzey Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su İşleri Bakanı Trayan Dimkovski, Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Umut Lütfi Öztürk, Kuzey Makedonya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Gönül Bayraktar ve MATTO Başkanı Aydoğan Ademoski'nin yanı sıra oda üyeleri, siyasetçiler, iş adamları, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluş temsilcileri ile diğer davetliler katıldı.

Ademoski, burada yaptığı konuşmada, MATTO'nun Türk ve Kuzey Makedonyalı şirketlere daha geniş piyasalara açılma imkanı sağladığını belirterek, yaptıkları çalışmalar ve tecrübeleriyle ülkedeki ekonominin gelişimine ve bütçeye katkı sağladıklarını ve sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Ademoski, "Üyelerimiz 15 binden fazla istihdam sağlıyor. Şunu da gururla söylemem gerekiyor ki Kuzey Makedonya'da 2 milyar avroluk doğrudan Türk yatırımı bulunuyor. İki ülke arasındaki mal alışverişi 500 milyon dolar değerindedir ancak bu yeterli değil. Kuzey Makedonya ve Türkiye arasındaki önemli bir ticaret odası olarak biz burada durmayacağız. Mal alışverişini en azından bir milyar avroya kadar ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

Kuzey Makedonya'nın daha müreffeh bir ülke olması ve ülkeye ciddi yatırımlar getirmesi için çabaladıklarını dile getiren Ademoski, "MATTO'nun insani amaçlara da katkı sağladığını ifade etmek isterim. Ülkedeki üniversiteler ve liselerde okuyan öğrencilere burs sağlamaktadır. Gururla ifade edebilirim ki bizim odamız bugüne kadar 208 üniversite ve lise öğrencisine burs sağladı." diye konuştu.

Söz konusu 10 yılda MATTO'nun 2 ülkede en önemli odalardan biri olması için katkı sağlayanlara teşekkür eden Ademoski, "Türk Büyükelçiliğine de teşekkür etmek istiyorum. Onlar Türkiye'de kapılarımızı açtı. Türkiye'de irtibata geçmek istediklerimizin kapıları sonuna kadar açıldı. MATTO Ticaret Odası ebediyen yaşasın." dedi.

Resepsiyonda katılımcılara MATTO'nun 10 yıllık serüvenini anlatan kısa bir tanıtım videosu da izletildi.

Kaynak: AA