Makedonya Türk Hareket Partisi, Eski Başkan Adnan Kahil'i İhraç Etti

Makedonya Türk Hareket Partisi (THP), parti organlarının kararıyla eski Genel Başkan Adnan Kahil'in ihraç edildiğini açıkladı.

Makedonya Türk Hareket Partisi (THP), parti organlarının kararıyla Adnan Kahil'i ihraç ettiğini açıkladı. Partiden yapılan açıklamada, Başbakan Zoran Zaev'e, Kahil'in Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanlık görevinden alınması çağrısı yapıldı. Açıklamada, "Kahil'in etik ve demokratik olmayan davranışları partinin ve temsil ettiği etnik birliğinin saygınlığını yitirip ve THP'nin statüsünü ve programını olumsuz etkilemelerinden sonra böyle bir kararın alınması doğaldır. THP'nin statü ve değerlerinde, partin doğrularına karşı çalışan her üyeyi ihraç edilmesi gerektirdiğini bulunmaktadır. Aynı zamanda benzer ve statüde karşı aktivitelerinde bulunan diğer üyelere karşı da yaptırımlar uygulanacak" ifadeleri kullanıldı. - ÜSKÜP