Makedonya'nın Üyeliği Batı Balkanlar'daki Güvenliği Artıracak"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Makedonya'nın NATO'ya katılımı Batı Balkanlar'daki güvenliği artıracak." dedi.

Stoltenberg ve Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, Üsküp'ün NATO'ya katılım protokolü imza töreninin ardından Brüksel'deki merkez karargahta ortak basın toplantısı düzenledi.

Makedonya'nın üyeliğinin başlaması için katılım protokolünün tüm müttefiklerin parlamentolarında onaylaması gerektiğini anımsatan Stoltenberg, "Parlamentolardaki onay sürecinin ne kadar zamanda olacağını söyleyemem çünkü bu müttefiklerin kararı ancak Karadağ'ın üyeliğinde parlamentoların onay sürecinin tamamlanması bir yıl sürmüştü." diye konuştu.

Stoltenberg, NATO'nun standartlarını karşılayan ülkelere kapılarının açık olduğunu belirterek, "Makedonya'nın NATO'ya katılımı Batı Balkanlar'daki güvenliği artıracak." ifadesini kullandı.

"Henüz yolculuğumuz sona ermedi"

Dimitrov, NATO katılım protokolü imzalanana kadar "uzun bir yolculuk" yaşadıklarını vurgulayarak, "Henüz üyelik yolculuğumuz sona ermedi ancak en önemlisi bundan sonra yalnız yürümeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Makedonya'nın askeri olarak NATO üyeliğine hazır olup olmadığına ilişkin soru üzerine Dimitrov, 2024'e kadar savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 2'sini bulacağını söyledi.

Kaynak: AA