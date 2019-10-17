Makedonya milletvekilinden Barış Pınarı Harekatına destek

17.10.2019 17:18

Makedonya Türk Hareket Partisi Milletvekili Enes İbrahim, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek vererek, Türkiye'nin sınır güvenliğini koruduğunu söyledi.



Türk Ocakları Karabük Şubesi ve Türk Eğitim-Sen Karabük Şubesi tarafından organize edilen "Makedonya Türklüğü ve Makedonya-Türkiye İlişkileri" konulu konferansa katılmak üzere kente gelen Makedonya Türk Hareket Partisi Milletvekili İbrahim, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret etti.



Milletvekili İbrahim, Türkiye'nin ve Türk milletinin bu zor günlerinde, Türkiye ve Karabük'te olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.



Türkiye'nin Suriye sınırındaki terör örgütleriyle yürütmüş oldukları mücadeleyi yakından takip ettiklerini ifade eden İbrahim, "Sınır güvenliğini sağlamak, terörü bertaraf etmek asla ve asla işgal etmek anlamına gelmez, gelmemeli. Türk milleti zaten işgalci olamaz, yüzyıllar önce dahi ecdadımız dünyanın büyük bir coğrafyasını fethetmiştir. Aslında fethedilen gönüllerdir, gönülleri fethetmiştir. Bu doğrultuda Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin Allah yar ve yardımcısı olsun. Barış Harekatı'na katılan tüm Mehmetçiğimize de saygı ve sevgilerimi, selamlarımı sunuyorum. Biz Makedonya'daki Türk Hareket Partisi olarak Barış Pınarı Harekatı'na ciddi olarak destek vermekteyiz. Bunu gerek basın açıklamamızla, gerekse Makedonya'daki medya aracılığıyla duyurmuş olduk. Gerek Meclis'te yapılan gerekse partinin de yapmış olduğu faaliyetleri de göz önünde bulundurduğumuzda, Türkiye Cumhuriyeti'ne her zaman destek sunan partiyiz, her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız, iyi günde kötü günde de Türkiye Cumhuriyeti bizim kalbimizdir" dedi.



"Ülke olarak destek vermedik, veremiyoruz" diyen İbrahim, şunları kaydetti:



"Çünkü Makedonya'nın bir Avrupa Birliği müzakere tarihi alması gündemde. Bakanlar kurulunun yarısı şuanda Avrupa Birliği liderleriyle müzakere içinde. Bugün, yarın müzakere tarihi bekliyoruz. Bundan dolayı gündemimizde müzakere tarihi olduğundan dolayı malumunuz Türkiye Cumhuriyeti'nde de muhtemelen yetkili kurum ve kuruluşlarda yeterince bilgiye sahip olmadıklarını da düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti terör örgütleriyle mücadele etmektedir, sınır güvenliğini sağlamaktadır. Sınır güvenliğini sağlamak işgal anlamına gelemez, gelmemeli. Eğer uluslararası camiadan veya değişik coğrafyadaki devletlerden bu tür açıklamalar yapılmışsa doğru açıklamalar değildir açıklamalarını da gözden geçirmelerini tavsiye ederim." - KARABÜK

Kaynak: İHA