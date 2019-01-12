Makedonya Meclisi'nin İsim Değişikliğini Onaylaması

Arnavut ve Kosovalı üst düzey yetkililer, Makedonya Meclisi'nin, ülkenin adının Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmesini öngören anayasa değişikliğini onaylamasına destek verdi.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Makedonya Meclisi'nin anayasa değişikliği yönünde oy kullanmasıyla cesaret, vizyon ve yüksek bilinç gösterdiğini söyledi.

Kararın, kolay ve popüler olmadığını ancak parti çıkarları ötesinde devlet ve vatandaşlar için gerekli olduğunu kaydeden Thaçi, "Makedonya Cumhuriyeti veya şimdiki ismiyle Kuzey Makedonya, ileriye doğru büyük bir adım attı." dedi.

2019 yılının ülkesi için de büyük kararlar yılı olması gerektiğini dile getiren Thaçi, bu yılın, "barış ve devletler arası ilişkilerin normalleşmesi için nihai ve kapsamlı bir anlaşma ile Kosova ve Sırbistan arasındaki asırlık ihtilafın sonlanacağı" bir yıl olması gerektiğini vurguladı.

Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj da anayasa değişikliğinin onaylanmasının, komşu ülke için Avrupa-Atlantik entegrasyon yolunda büyük bir adım olduğunu kaydetti.

"Batı Balkanlar'ın yeni tarihindeki bu önemli olay, bölgenin, kalıcı barışa doğru gitmesi yönündeki umududur" değerlendirmesinde bulunan Haradinaj, Makedonyalı mevkidaşı Zoran Zaev'i, batı yanlısı vizyonu, ülkedeki Arnavutları da bu değişikliklerdeki kilit rolünden dolayı tebrik etti.

Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli de, kararın entegrasyon yolundaki engelleri kaldırdığını ve sadece Makedonya'nın değil bölgenin de NATO ve Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliğini hızlandırdığının altını çizdi.

Arnavutluk

Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ise Makedon mevkidaşı Talat Caferi'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Kuzey Makedonya'nın, bölgenin barış ile istikrarı için vizyon ve katkı olduğunu belirten Ruçi, "Kuzey Makedonya, AB ve NATO entegrasyonu için halkın iradesidir. Komşu Arnavutluk, Kuzey Makedonya'nın destekçisi ve partneridir." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, anayasa değişikliği ile ilgili desteğini ifade etti.

Prespa Anlaşması'nın mecliste onaylanmasının NATO ve AB yolundaki engellerin kaldırılması yönündeki siyasi kabiliyetin göstergesi olduğunu belirten Bushati, ülkedeki Arnavut partilerinin katkısının bir kez daha belirleyici faktör olduğunu söyledi.

Makedonya'daki ana muhalefet partisinden erken seçim talebi

Öte yandan ana muhalefetteki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) Genel Başkanı Hristijan Mickoski, mecliste yapılan oylamanın ardından yaptığı açıklamada, meclisin dağılması ve ülkenin, cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte erken seçime gitmesi talebinde bulundu.

Anayasa değişikliği kararının, 81 milletvekiline ait olduğunu, halka ait olmadığını kaydeden Mickoski, kararla, halkın iradesinin askıya alındığını ve ihanet eylemi teşkil ettiğini vurguladı.

Makedonya'da cumhurbaşkanı seçiminin Nisan ayında yapılması bekleniyor.

Anayasa değişikliği

Makedonya'nın adının Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmesini öngören anayasa değişiklikleri, Mecliste onaylandı.

Yunanistan ile Makedonya arasında geçen haziran ayında imzalanan Prespa Anlaşması çerçevesinde, Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya" olarak değiştirilmesini öngören anayasa değişiklikleri, Meclisin üçte ikisi olan 81 milletvekilinin oyuyla onaylandı.

İsim sorunu

Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanısa da Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyordu.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den bu yana güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle AB ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM)" adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, 12 Haziran 2018'de ülkelerinde düzenledikleri basın toplantılarındaki görüşmeler neticesinde, "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" adı üzerinde anlaştıklarını açıklamış, iki ülke hükümet temsilcilerin katılımıyla 17 Haziran 2018'de imzalar atılmıştı.

Makedonya ve Yunanistan'ın, vardıkları anlaşmada yer alan yükümlülüklerini tamamen yerine getirmelerinin ardından Makedonya'nın "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" ismi ile resmi olarak NATO'nun 30. üyesi olması bekleniyor.

Kaynak: AA