Makedonya Hükümeti 'İsim Anlaşması' Referandumu İçin 1.3 Milyon Euro Ayırdı

Makedonya Hükümeti 30 Eylül'de gerçekleştirilecek olan 'isim anlaşması' referandumu nedeniyle yapılacak kampanya propagandası için 1.3 milyon euro ayırdı.

Makedonya Hükümeti, Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorununu çözen anlaşmaya ilişkin istişari referandum için yapılacak kampanya propagandasına 80 milyon denar (1,3 milyon euro) ayırdı. Alınan bilgiye göre bu bütçe kampanyayı yapmak için referandumu teklif eden Makedonya Meclisine aktarılacak.

Makedonya Meclisinde dün yapılan partilerin koordinasyon toplantısında, referandumu ve propagandayı yürütecek bir komisyonun kurulması kararı alındı. Toplantıya muhalefet partisi VMRO-DPMNE katılmadı. Alınan kararlara göre, propaganda parasını referandumu destekleyenler de boykot etmek isteyenler de dahil 120 milletvekilinin hepsi kullanabilecek.

Makedonya Meclisi devamlı bütçesinden sosyal ağlarda kendi kampanyası için ek olarak 6.500 euro ayırdı. Bununla Yunanistan'la anlaşma şartı olan isim değişikliğinin, Avrupa Birliği ve NATO üyeliğinin yararları vatandaşlara anlatılacak.

Yunanistan ile Makedonya arasında uzun yıllardır yaşanan "isim sorunu"nun çözümüne ilişkin tarihi anlaşma 17 Haziran'da imzalanmıştı. Ülkenin adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşma, Makedonya Meclisi'nde 20 Haziran'da onaylanmıştı. - ÜSKÜP