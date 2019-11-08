Makedonya heyeti, Bayrampaşa'da
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Makedonya heyeti, Bayrampaşa'da

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye gelen heyet, Bayrampaşa Belediyesini ziyaret etti.

08.11.2019 16:37 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:52
Makedonya heyeti, Bayrampaşa'da

Kuzey Cumhuriyeti'nden 'ye gelen heyet, Belediyesini ziyaret etti.


Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin (TDBB) organizasyonu ile 'Bilgi ve Tecrübe Paylaşım' programı kapsamında Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye gelen heyet, Bayrampaşa Belediye Başkanı 'i ziyaret etti.


Ziyarette heyet ile yakından ilgilenen ve hayata geçirdiği projeleri anlatan Başkan Atila Aydıner, "Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğumuz, Makedonya ve ülkemiz arasındaki ilişkileri ele aldığımız ziyaret oldukça yararlı oldu. Bu vesileyle ziyaretimize gelen heyete ve TDBB'ye teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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