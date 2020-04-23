Makedonya Gostivar'dan 23 Nisan'a özel video
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Makedonya Gostivar'dan 23 Nisan'a özel video

Kuzey Makedonya'nın Gostivar şehrinde yaşayan gençler ve çocuklar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir video hazırladılar.

23.04.2020 11:23 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:23
Makedonya Gostivar'dan 23 Nisan'a özel video

Kuzey Makedonya'nın Gostivar şehrinde yaşayan gençler ve çocuklar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir video hazırladılar.

Yüreklerinde yaşadıkları büyük coşku ve sevinçle İstiklal Marşı okuyarak hazırladıkları videoyu Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e yolladılar. Coşku ve sevinçlerini Başkan Deniz Köken'le paylaşan Gostivarlı çocukların bu hareketinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta ifade ettiği 'Türkiye Türkiye'den büyüktür' sözünü bir kez daha hatırlattığı belirtildi.


Kaynak: DHA

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