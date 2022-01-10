"Makedonya Göçmenlerinden Güçbirliği Buluşması"

MANİSA (Bültenler) - Manisa Makedonya Göçmenleri Derneği Başkanı Cevdet Cömert buziyaretten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek konuşmasına şöyle devam etti "Aynı bölgeden göç etmiş hemşerilerimizin derneğimize ziyaretleri ile uzun süredir Manisa ile İzmir arasında kesintiye uğrayan Rumeli Balkan Dernekleri kültürel işbirliğini güçlendireceğiz.Biz bu büyük camianın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri olarak "Bir elin nesi var iki elin sesi var" sözünden hareketle bir araya gelerek insanımıza hizmet eden kalıcı projeleri hayata geçireceğiz'dedi.

İzmir Gültepe Makedonya Göçmenleri Derneği Başkanı Birol Özkardeşler'de "Cevdet Cömert Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerine yenigörevlerine seçilmelerinden dolayı hayırlı olsun demek icin bugün buradayız.Makedonya'dan göç etmiş Rumeli Türkleri olarak her türlü işbirliğine hazırız.İki komşu ilin dernekleri olarak bundan sonra dahaçok bir araya geleceğiz ve istişarelerde bulunacağız.Bize gösterdikleri ilgili ve alakadan dolayı kardeş derneğimizin yöneticilerine çok teşekkür ederiz.Başarıları daim , yolları açık olsun.İnşallah en kısa zamanda çok güzel projelerde birlikte olacağız" dedi.

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