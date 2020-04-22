Makedonya'dan 270 Türk vatandaşı yurda getirildi Makedonya'da bulunan 270 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Makedonya'da bulunan 270 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında, Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, Trabzon Havalimanı'na indi.

Görevliler tarafından pasaport kontrolü yapılan yolcuların bavulları da AFAD ekiplerince dezenfekte edildi.

Uçaktan inişleri sırasında ateşleri ölçülen yolcular, daha sonra havalimanında bekletilen otobüslere bindirildi.

Makedonya'dan getirilen 5'i çocuk 270 Türk vatandaşı, daha sonra polis eşliğinde kara yoluyla Artvin'e hareket etti.

Yurt dışından getirilen vatandaşlar, Artvin'deki yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak.

Kaynak: AA