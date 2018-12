Makedonya'da Türkçe Eğitim Bayramı

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle düzenlenen resepsiyona, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Makedonya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Adnan Kahil, Makedonya Kültür Bakanı Asaf Ademi, Makedonya Diaspora Bakanı Edmond Ademi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, TİKA Başkanı Serdar Çam, milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı.

İki ülke marşlarının okunmasının ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türkçenin bayramla kutlanmasının ayrı bir mutluluk vesilesi olduğunu söyledi.

Makedonya'nın farklı yerlerinden Türklerin, Türkçe Eğitim Bayramı'nın kutlanması için katılım göstermesinden dolayı herkese müteşekkir olduklarını belirten Kalın, Makedonyalı dostlarına da ev sahipliklerinden dolayı teşekkür etti.

Toplumun zenginliği, güzelliği, barış ve huzurunun salondaki katılımcılarda mevcut olduğunu dile getiren Kalın, "Size Türkiye'den 81 milyon vatandaşımızdan, Anadolu topraklarından selam var. Sizlere İstanbul'dan, Bursa'dan, Konya'dan, Mardin'den, Urfa'dan selam var. Ama burada hepimize Kudüs'ten, Bosna'dan, Semerkant'tan selam var. ve bütün o güzel şehirlerimize, lisan dilimizin ve gönül dilimizin konuşulduğu o coğrafyaya bizden de selam, hürmet ve dua. Tabii bunların yanında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hepinize selamları var." ifadelerini kullandı.

Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Adnan Kahil de Türkçe Eğitim Bayramı'nın Makedonya'da yaşayan Türkler için çok önemli bir gün olduğunu vurguladı.

Makedonya'da Türkçenin geliştirilmesinde eksiklikler bulunduğunu anlatan Kahil, "Bu eksiklikleri gidermek için hep birlikte çalışmakta yarar var. Bunu daha ileri taşımalıyız. Bu vesileyle TİKA ve MATÜSİTEB'e teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda buna desteği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Dursun da 21 Aralık'ın Türkçe Eğitim Bayramı olarak kutlanmasından dolayı Makedonya'ya teşekkürlerini ifade ederek, ülkedeki soydaşların Türkçeyi öğrenmelerine imkan tanınmasının kendileri için son derece sevindirici gelişme olduğunu söyledi.

Türkçe Eğitim Bayramı'nın Türk soydaşları için kökenlerini her daim hatırlamasına olanak verdiğini dile getiren Dursun, "Aynı zamanda Makedonya'nın kültürel çeşitliliğinin korunmasına ve geliştirilmesine muazzam bir katkı sunmaktadır." dedi.

Üsküp'teki Büyükelçiliğe, Yunus Emre Enstitüsü, TİKA'ya, YTB gibi kurumlara Türkçenin geliştirilmesi noktasında ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını belirten Dursun, her iki ülkedeki ortak değerlerin gün yüzüne çıkartılması noktasında Türkiye'nin her daim gerekli çabanın gösterilmesinde hazır olduğunun altını çizdi.

MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin ise 10 yıl önce Makedonya Türkleri için dönüm noktası yaşandığını ve 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı'nın kanunlaşarak Makedonya Türk varlığının tescillendiğini hatırlattı.

Makedonya Türkleri olarak Türkçenin coşkusunu, bir arada ve kendi öz kültürüyle var olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Emin, Türkçe Bayramı'nı geçmiş yılların muhasebesi ve gelecekte atılabilecek adımların istişare edildiği kıymetli bir buluşma olarak nitelendirdi.

MATÜSİTEB olarak başta ana dilde eğitim olmak üzere sosyal, siyasi, hukuki ve sosyo-ekonomik alanlarda soydaşların yaşamakta olduğu sorunların çözümü için çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Emin, "Eğitim meselesi maalesef Makedonya Türklerinin halen çözüm beklediği bir aşamadadır." dedi.

Kaynak: AA