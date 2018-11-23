Makedonya'da Arnavutların "Alfabe Günü" Kutlandı

Arnavutların en önemli milli bayramlarından "Alfabe Günü" Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen törenle kutlandı.

Alfabe Günü'nün 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla Makedonya Avrupa İşlerinden Sorumlu Sekreterya tarafından Makedonya hükümeti ile meclisinin destekleriyle Makedonya Filarmonisi'nde tören yapıldı. Tören, Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'dan devlet adamlarının da katılımıyla gerçekleşti.

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkesinin büyük Avrupa fikri "çeşitlilik içinde birliği" en iyi şekilde tanıtma ve uygulayabilme şansına sahip olduğunu söyledi.

Zaev, "Devletin sorumluluğu, kendi bünyesindeki her etnik topluluğun diline saygı göstermek, onu korumak ve beslemektir. Bunu bizden Avrupa Birliği (AB) entegrasyonu yolunda kabul ettiğimiz Avrupa değerleri de beklemekte. Dil ve yazı, etnik toplumun manevi mirasının en güçlü aracıdır." ifadelerini kullandı.

Herkes için eşit bir toplum kurmak ve bunu beslemekte kararlı olduklarını dile getiren Zaev, etnik, dini ve kültürel farklılıklara saygı göstererek sivil bir toplum kurmayı amaçladıklarını anlattı.

Arnavutlar dahil tüm etnik toplulukların kültürel değerleri, tarih ve geleneklerinin kutlanmasının "çok kültürlü evlerinin" temelini oluşturduğunu belirten Zaev, "Bu gerçeğin kabul edilmesi tüm vatandaşların refah dolu güçlü geleceğine bir katkıdır." dedi.

Konuk cumhurbaşkanlarının konuşmaları

Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta da Makedonya'da, Makedoncanın yanı sıra Arnavutçanın da resmi dil olarak kullanılmasına imkan veren "Dillerin Kullanımı Yasası"nın meclisten onay almasına değinerek, bunun ülkedeki tüm vatandaşlar için birlikte yaşama ve anlayış iradesini ortaya koyduğunu kaydetti.

Bölgenin birçok zorluktan geçtiğini ifade eden Meta, "Artık daha fazla iş birliği, karşılıklı saygı, birlikte yaşama ve anlayış zamanı. Azınlıklara saygı bölgemizdeki tüm ülkeler için bir katma değerdir." diye konuştu.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ise Arnavutçanın Makedonya'da resmileştirilmesi ve ülkenin komşu Yunanistan ile vardığı anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Bunları Balkanların geleceği için iyi adımlar olarak nitelendiren Thaçi, "Komşu milletlerle tolerans ve dostluk kültürü kuran bu alfabe ile Balkanların Avrupa perspektifindeki iyi komşuluk ilişkilerinin de kurulması artıyor." değerlendirmesini yaptı.

Diğer törenler

Ayrıca "Alfabe Günü" dolayısıyla başkent Üsküp'te Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta ve Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi'nin de katılımıyla İskenderbey Heykeli'ne çelenk bırakıldı.

Ülkenin güneyindeki Manastır şehrinde bulunan Alfabe Müzesi'nde de tören yapıldı.

22 Kasım 1908'de düzenlenen Manastır Kongresi'nde 36 harfli Latin alfabesi kabul edilmiş, 22 Kasım tarihi Arnavutlar tarafından "Alfabe Günü" ilan edilmişti.

Makedonya hükümetinin 2008 yılında aldığı kararla Manastır Kongresi'nin yapıldığı binada Arnavut Alfabesi Müzesi kurulmuştu.