Makedonya'da Arnavut Çocuğun Öldürülmesi

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te toplanan binlerce kişi, 4 yaşındaki Arnavut asıllı Almir Aliu'nun ölümüne neden olan Makedon asıllı Boban İliç'in tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını protesto etti.

Hükümet binası önünde toplananlar, 2016 yılında 4 yaşındaki Aliu'nun ölümüne neden olan zanlı İliç'in "cinayet" suçundan yargılanmasını istedi.

"Adaletsiz Bahar" sloganıyla toplanan göstericiler, İliç'in, arabasını kasıtlı olarak çocuğun üstüne sürdüğünü ve bu nedenle cinayetten yargılanması gerektiğini dile getirdi.

Grup adına konuşan Diana Tahiri, Almir davasının, ancak adli prosedürün yeniden başlatılması ve Kumanovalı olmayan, profesyonel, tarafsız savcılarca yürütülmesi halinde adil ve hukuki bir şekilde sürebileceğini ifade etti.

Tahiri, davaya bakan savcı, hakim ve psikiyatristlere karşı suç duyurusunda bulunulacağı bilgisini paylaştı.

Almir'in annesi Mixhevere Kasumi de içindeki acıya rağmen öldürülen çocuğu hakkında adalet aramak için kalkıp Üsküp'e geldiğini ifade etti.

Kasumi, "Burada sadece Almir'im için değilim. Devletin serbest bıraktığı o suçlunun (Boban İliç) tehlike arz ettiği tüm çocuklar için buradayım. Almir geri dönmeyecek, en azından sizin çocuklarınız özgürce yaşasın." diye konuştu.

Protestoya ülkedeki siyasi partilerin temsilcileri de destek verdi.

Ülkenin kuzeyindeki Kumanova şehrinde 25 Haziran 2016 tarihinde, Makedon asıllı Boban İliç, babası ile tartıştığı Arnavut asıllı 4 yaşındaki Almir Aliu'ya arabasıyla çarpmış, ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede 2 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.

Zanlı İliç, olayın bir "trafik kazası" olduğunu savunurken, çocuğun ailesi ise "cinayet" olduğunu ileri sürmüştü.

Makedonya Temel Kamu Savcılığı, 15 Mart'ta verdiği kararında, davanın "ölümle sonuçlanan trafik kazası" olarak yeniden görülmesine ve zanlı İliç'in tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar vermişti.

Hükümet koalisyonunun bir parçası olan Arnavut partisi Demokratik Bütünleşme Birliği'nden (BDİ) Makedonya Adalet Bakanı Bilen Saliji, dün akşam, Almir Aliu davasında verilen karar dolayısıyla istifa ettiğini açıklamıştı.